Кубанские муниципалитеты получат средства на реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-28T16:28:54+03:00

На это в 2019 году направят 10 млрд рублей

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В Краснодарском крае активно реализуются нацпроекты. Особо успешно идет работа по проектам: «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография», «Культура».

- В мае 2019 года объем освоенных средств на реализацию нацпроектов в регионе составлял 10%. На данный момент эта сумма выросла в два раза, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В текущем году на реализацию региональных проектов предусмотрено 24 млрд рублей. На выплату грантов потратят порядка 8,5 млрд рублей. Муниципалитеты Кубани получат 10 млрд рублей. Расходование средств по каждому отдельному национальному проекту возьмут под особый контроль.

Стоит отметить, что реализация нацпроектов помогает развивать экономику региона, создавать рабочие места, увеличивать налоговые поступления в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU