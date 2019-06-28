Кубань стала лидером по освещению реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 16:47 2019-06-28T16:47:58+03:00

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В России составили рейтинг упоминаемости регионов в средствах массовой информации в контексте реализации национальных проектов. Его возглавил Краснодарский край, за Кубанью следуют Тверская и Нижегородская области.

- Повышенное внимание СМИ Кубани уделяли реализации национальных проектов в социальной сфере. В лидерах по цитируемости новости об увеличении финансирования направления «Здравоохранение» до 18,7 млрд рублей, а также решению кадровых вопросов в сельских медучреждениях, сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что власти Краснодарского края предусмотрели в текущем году на реализацию нацпроектов 10,4 млрд рублей из бюджета региона. Помимо этого, почти 3 млрд рублей направят на проект «Образование».

Стоит отметить, что реализация нацпроектов помогает развивать экономику региона, создавать рабочие места, увеличивать налоговые поступления в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU