В Сочи задержали подозреваемого в разбойном нападении

СЕГОДНЯ 17:07 2019-06-28T17:07:08+03:00

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В полицию Сочи обратился местный житель. Он рассказал, что на улице к нему подошли двое неизвестных и, угрожая металлическим предметом, забрали мобильный телефон и деньги. После этого злоумышленники скрылись.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники правоохранительных органов задержали одного из подозреваемых. Ранее судимого 23-летнего местного жителя доставили в отдел полиции, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Задержанный пояснил, что похищенным имуществом и деньгами он распорядился по собственному усмотрению. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас злоумышленник находится под стражей, ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Место нахождения его сообщника в данный момент разыскивают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU