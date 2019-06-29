На Кубани начинается неделя против абортов

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-29T09:01:08+03:00

Подобные акции в крае проходят с 2008 года

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В Краснодарском крае вновь пройдет акция «Подари мне жизнь!». Ее организовывают для беременных женщин, которые не могут решить: оставлять ребенка или нет.

С 1 по 7 июля в женских консультациях, роддомах и поликлиниках можно будет получить консультации врачей и психологов.

- Здесь организуют круглые столы, устроят тематические лекции и беседы, направленные на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Каждая пациентка получит необходимую помощь бесплатно и без предварительной записи, а также возможность побеседовать с представителями духовенства.

- Комплекс мероприятий медиков Кубани по предупреждению прерывания беременности позволила сократить число абортов в крае за несколько лет на четверть, - добавляют в минздраве края.

ВАЖНО!

Кроме того, специалисты готовы оказать поддержку и по телефону горячей линии краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции: 8-988-55-74-366.

Напомним, в 2018 году кубанские врачи убедили более 9 тысяч женщин сохранить беременность.

ИСТОЧНИК KP.RU