На Кубани начинается неделя против абортов
В Краснодарском крае вновь пройдет акция «Подари мне жизнь!». Ее организовывают для беременных женщин, которые не могут решить: оставлять ребенка или нет.
С 1 по 7 июля в женских консультациях, роддомах и поликлиниках можно будет получить консультации врачей и психологов.
- Здесь организуют круглые столы, устроят тематические лекции и беседы, направленные на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.
Каждая пациентка получит необходимую помощь бесплатно и без предварительной записи, а также возможность побеседовать с представителями духовенства.
- Комплекс мероприятий медиков Кубани по предупреждению прерывания беременности позволила сократить число абортов в крае за несколько лет на четверть, - добавляют в минздраве края.
ВАЖНО!
Кроме того, специалисты готовы оказать поддержку и по телефону горячей линии краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции: 8-988-55-74-366.
Напомним, в 2018 году кубанские врачи убедили более 9 тысяч женщин сохранить беременность.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Здоровье: Новости медицины»