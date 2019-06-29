2019-06-29T09:01:08+03:00
Здоровье

На Кубани начинается неделя против абортов

Подобные акции в крае проходят с 2008 года
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Игорь ЧАБАНЕНКОФото: Игорь ЧАБАНЕНКО
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае вновь пройдет акция «Подари мне жизнь!». Ее организовывают для беременных женщин, которые не могут решить: оставлять ребенка или нет.

С 1 по 7 июля в женских консультациях, роддомах и поликлиниках можно будет получить консультации врачей и психологов.

- Здесь организуют круглые столы, устроят тематические лекции и беседы, направленные на сохранение семейных отношений, планирование рождения желанных детей, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Каждая пациентка получит необходимую помощь бесплатно и без предварительной записи, а также возможность побеседовать с представителями духовенства.

- Комплекс мероприятий медиков Кубани по предупреждению прерывания беременности позволила сократить число абортов в крае за несколько лет на четверть, - добавляют в минздраве края.

ВАЖНО!

Кроме того, специалисты готовы оказать поддержку и по телефону горячей линии краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции: 8-988-55-74-366.

Напомним, в 2018 году кубанские врачи убедили более 9 тысяч женщин сохранить беременность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Здоровье: Новости медицины»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет, летевший в Грузию, приземлился в Сочи из-за непогоды
В Анапе 29 июня снова запретили купаться на катамаранах
Выделенные полосы на дорогах Краснодара введут с 20 июля
В Сочи водитель насмерть сбил 14-летнего школьника
Погода в Краснодаре на 29-30 июня 2019: В городе объявлено штормовое предупреждение
В горах Сочи из-за схода селя туристам закрыли маршруты Кавказского заповедника
Температура воды в Черном море 28 июня 2019: В Анапе холоднее, чем в Новороссийске
В Краснодаре состоялся рекордный по количеству выпускников губернаторский бал
В лагере Кабардинки пропал 14-летний подросток
Роспотребнадзор Кубани: вода в поселке Краснодарском, где произошло массовое отравление, заражена бактериями
Жителей Тбилисского района приглашают пройти медицинский осмотр
В Краснодаре до конца 2019 года заработают 11 новых светофоров
В Сочи мужчина подстрелил собаку из ружья и угрожал ее хозяйке
Прокуратура выявила нарушения организации питания в детских медучреждениях Кубани
На Кубани осудили очередных застройщиков-аферистов
В Сочи задержали подозреваемого в разбойном нападении
Кубань стала лидером по освещению реализации нацпроектов
Кубанские муниципалитеты получат средства на реализацию нацпроектов
Роспотребнадзор Новороссийска: канализационных стоков у пляжей «Коса» и «Алексино» не обнаружено
В Краснодаре из-за мошенников женщина-инвалид лишилась единственного жилья
Кубань на всероссийском конкурсе «Семья года-2019» представят пять ячеек общества
Юным талантливым краснодарцам вручили мэрские премии
ФК «Кубань» попросил перенести ближайшую игру из-за нехватки футболистов
В Краснодаре «загорелась» администрация
В Краснодаре отремонтируют 18 подземных пешеходных переходов