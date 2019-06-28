2019-06-28T17:26:43+03:00
Происшествия

На Кубани осудили очередных застройщиков-аферистов

Они обманули десятки дольщиков в Туапсинском районе
Максим ОСОКИН
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ЖК "Монако". Фото: anticorr.mediaЖК "Монако". Фото: anticorr.media
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Районный суд Туапсе вынес обвинительный приговор в отношении двоих застройщиков. Они привлекали средства дольщиков на возведение ЖК «Монако» и «Монако-2» в с. Агой Туапсинского района. 33-летнего Андрея Дудникова и 43-летнего Михаила Кушнарева признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

- Как следует из материалов уголовного дела, с 2014 по 2017 годы двое обвиняемых, а также их сообщник, который в данный момент находится в федеральном розыске, возводили жилищные комплексы на 228 квартир. Они смогли привлечь денежные средства дольщиков в размере более 100 млн рублей. Часть денег они потратили на создание видимости проведение работ, а свыше 86 млн рублей присвоили, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге суд назначил Дудинкову наказание в виде 4 лет лишения свободы, Кушнареву – 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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