Прокуратура выявила нарушения организации питания в детских медучреждениях Кубани

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-28T17:54:10+03:00

Их уже устранили, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности

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Сотрудники кубанской прокуратуры провели проверку соблюдения законодательства при организации питания в детских медицинских учреждениях Краснодарского края. В ее ходе выявлены многочисленные нарушения, в связи с чем было вынесено представление об их устранении в адрес регионального министерства здравоохранения.

- В результате, проведен ремонт в помещениях пищеблоков Городской больницы Анапы, Северской центральной районной больницы, Детских санаториев «Тополек» и «Василек», Успенской центральной больницы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Помимо этого, необходимым оборудованием доукомплектовали пищеблоки в педиатрическом отделении Кавказской центральной районной больницы, в детском инфекционном отделении Городской больницы Кропоткина. В последнем, после вмешательства прокуратуры, проведут капитальный ремонт. Средства на это уже поступили в районный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU