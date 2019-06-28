В Сочи мужчина подстрелил собаку из ружья и угрожал ее хозяйке

СЕГОДНЯ 18:14 2019-06-28T18:14:51+03:00

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23 июня собака Ирины Муковниковой выбежала со двора в сторону соседнего участка. Увидев пса, мужчина достал из дома пневматическое ружье и выстрелил в него. Хозяйка стала возмущаться. После этого стрелок наорал на женщину и добавил, что следующей мишенью будет она. Женщина обратилась в полицию

- По данному факту проводим проверку, - сообщает пресс-служба УВД Сочи. – Выясняем все обстоятельства произошедшего.

Другой источник в правоохранительных органах сообщил, при таких обстоятельства в действиях стрелка Ясинского А. есть признаки преступлений по части 1 статьи 245 и части 1 статьи 119 УК РФ «Жестокое обращение с животными» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU