В Краснодаре до конца 2019 года заработают 11 новых светофоров

СЕГОДНЯ 18:45 2019-06-28T18:45:32+03:00

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В Краевой столице начались работы по установке 11 новых светофорных объектов. Часть из них планируют включить к 1-му сентября, остальные заработают до конца 2019 года.

- Приоритет при установке электронных регулировщиков отдают перекресткам, которые находятся рядом с образовательными и детскими учреждениями столицы Кубани, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В частности, новые светофоры установят на пересечении: ул. им. Яна Полуяна и им. Скрябина, Кузнечной и им. Корницкого, Старокубанской и Бургасской, им. 40-летия Победы и им. Героя Владислава Посадского, Автолюбителей и Парусной. Также электронные регулировщики появятся на перекрестках улиц: им. Лизы Чайкиной и Сормовской. им. Ленина и Центральной в ст. Елизаветинской.

Светофоры установят: в районе дома №16 по ул. Невкипелова, дома № 37по ул. им. Тюляева для обеспечения безопасного перехода к МЭЦ и по ул. Сормовской в районе дома № 204, для перехода к школе № 84.

ИСТОЧНИК KP.RU