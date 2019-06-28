Жителей Тбилисского района приглашают пройти медицинский осмотр

СЕГОДНЯ 19:36 2019-06-28T19:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тбилисском районе Кубани пройдет очередной «День здоровья». Его посвятят профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

- Всех жителей района 29 июня 2019 года будут ждать на прием специалисты районной поликлиники Тбилисской ЦРБ. Здесь совершенно бесплатно можно получить консультацию терапевта, эндокринолога, диетолога, кардиолога и других специалистов без предварительной записи и направления, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Все, кто придет в медучреждение, смогут пройти УЗ-исследования, ЭКГ, флюорографию, определить уровень глюкозы и холестерина в крови. Также всех желающих научат оказывать первую помощь и проводить реанимационное процедуры.

Напомним, в текущем году на реализацию региональных проектов предусмотрено 24 млрд рублей. На выплату грантов потратят порядка 8,5 млрд рублей. Муниципалитеты Кубани получат 10 млрд рублей. Расходование средств по каждому отдельному национальному проекту возьмут под особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU