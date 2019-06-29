В лагере Кабардинки пропал 14-летний подросток
В Краснодарском крае потерялся 14-летний Богатырь Александр Сергеевич.
- 25 июня 2019 года он вышел за пределы детского в Кабардинке и не вернулся, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в поисковом отряде «Лиза Алерт».
О том, куда направился парень, неизвестно, на связь ни с кем из товарищей он не выходит вот уже третьи сутки.
Рост Александра около 162-165 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение, сине-зеленые, короткие волосы, глаза голубые.
В день пропажи был одет в серую кофту, на спине красный силуэт и цифры, серые штаны с резинкой, сине-зеленые светлые кроссовки.
- Молодой человек нуждается в медицинской помощи, - добавляют поисковом отряде «Лиза Алерт».
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Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 8 (962) 868-80-24.
ИСТОЧНИК KP.RU