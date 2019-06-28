2019-06-28T22:13:44+03:00
Общество

Роспотребнадзор Кубани: вода в поселке Краснодарском, где произошло массовое отравление, заражена бактериями

Водопроводные сети продолжают дезинфицировать
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Юлия ГОМАНФото: Юлия ГОМАН
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Стали известны результаты исследований проб питьевой воды, которые отобрали в поселке Краснодарском. Напомним, здесь 25 июня стало известно о массовом отравлении людей. В больницы города поступили 24 человека, 13 из которых дети. Все они жаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру. Всем поступившим врачи поставили диагноз - острая кишечная инфекция.

Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в пробах воды не обнаружены вирусы. Зато зафиксировали бактериологическую загрязненность.

- По микробиологическим (бактериальным) показателям вода не соответствует санитарным нормам, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре региона. - Мероприятия по промывке и дезинфекции резервуара и водопроводных сетей продолжаются.

После окончания работ эпидемиологи повторно отберут пробы питьевой воды для лабораторных исследований.

Известно, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и отвечает за качество поставляемой воды, - ИП Карапетян. Точное число пострадавших сейчас устанавливают следователи. Они же разбираются, в чем причина массового отравления людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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