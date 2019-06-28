Роспотребнадзор Кубани: вода в поселке Краснодарском, где произошло массовое отравление, заражена бактериями
Стали известны результаты исследований проб питьевой воды, которые отобрали в поселке Краснодарском. Напомним, здесь 25 июня стало известно о массовом отравлении людей. В больницы города поступили 24 человека, 13 из которых дети. Все они жаловались на сильную тошноту, рвоту, высокую температуру. Всем поступившим врачи поставили диагноз - острая кишечная инфекция.
Ранее специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в пробах воды не обнаружены вирусы. Зато зафиксировали бактериологическую загрязненность.
- По микробиологическим (бактериальным) показателям вода не соответствует санитарным нормам, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Роспотребнадзоре региона. - Мероприятия по промывке и дезинфекции резервуара и водопроводных сетей продолжаются.
После окончания работ эпидемиологи повторно отберут пробы питьевой воды для лабораторных исследований.
Известно, что гарантирующий поставщик, который обеспечивает водоснабжение поселка Краснодарского и отвечает за качество поставляемой воды, - ИП Карапетян. Точное число пострадавших сейчас устанавливают следователи. Они же разбираются, в чем причина массового отравления людей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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