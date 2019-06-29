В горах Сочи из-за схода селя туристам закрыли маршруты Кавказского заповедника

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-29T11:05:37+03:00

Продажу билетов возобновят, как только будет снят режим ЧС

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После схода селя на Красной Поляне перестали продавать билеты на два маршрута в Кавказском заповеднике. Напомним, утром 24 июня грязевой поток сошел на дорогу в районе Сулимовского ручья и перекрыл движение.

По поручению мэра был введен режим локальной ЧС, который действует в том числе и на участке дороги в Красной Поляне.

- Дорога эта технологическая, однако по ней туристы направляются на несколько маршрутов заповедника, - рассказывают «КП» - Кубань» в Кавказском биосферном заповеднике. - На этом участке существует угроза схода новых селей.

Поэтому было принято решение временно ограничить доступ туристам. Речь идет о маршрутах № 9 «Энгельмановы Поляны - озеро Кардывач» и № 8 «Через перевал Аишха к Черному морю» со стороны Красной Поляны. Однако, если отправляться от кордона Черноречье в Псебае, он действует без ограничений.

Продажу билетов возобновят, как только будет снят режим ЧС. Однако о точных датах не сообщается.

Тем, кто заранее приобрел пропуск на ближайшие даты, нужно обратиться в отдел туризма Кавказского заповедника, чтобы согласовать перенос посещения этих маршрутов. Уточнить информацию можно по телефону 8-988-150-01-02.

ИСТОЧНИК KP.RU