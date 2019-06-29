В Новороссийске прокуратура нашла закрытый пляж

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-29T16:35:35+03:00

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Во время очередной проверки в новороссийском селе Мысхако сотрудники прокуратуры обнаружили пляж. Вот только пройти на него свободно не смогли. Доступ к береговой линии загораживал длинный металлический забор.

- Свободный доступ к водному объекту общего пользования в селе Мысхако был ограничен незаконно, - сообщили «КП» - Кубань» в Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре. - На территории арендуемого участка на земле была стоянка, хотя это нарушение требований природоохранного законодательства.

В итоге нарушителя оштрафовали.

Помимо прочего, выяснилось, что одним из арендаторов земли без решения Кубанского бассейнового водного управления установил бетонные плиты для подъема и спуска маломерных плавательных средств на берегу Черного моря.

- По фактам выявленных нарушений направлены иски в Приморский и Октябрьский районные суды Новороссийска об обязании обеспечить беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе Черного моря, а также демонтировать забор и бетонные плиты, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU