В Новороссийске прокуратура нашла закрытый пляж
Во время очередной проверки в новороссийском селе Мысхако сотрудники прокуратуры обнаружили пляж. Вот только пройти на него свободно не смогли. Доступ к береговой линии загораживал длинный металлический забор.
- Свободный доступ к водному объекту общего пользования в селе Мысхако был ограничен незаконно, - сообщили «КП» - Кубань» в Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуре. - На территории арендуемого участка на земле была стоянка, хотя это нарушение требований природоохранного законодательства.
В итоге нарушителя оштрафовали.
Помимо прочего, выяснилось, что одним из арендаторов земли без решения Кубанского бассейнового водного управления установил бетонные плиты для подъема и спуска маломерных плавательных средств на берегу Черного моря.
- По фактам выявленных нарушений направлены иски в Приморский и Октябрьский районные суды Новороссийска об обязании обеспечить беспрепятственный доступ граждан к береговой полосе Черного моря, а также демонтировать забор и бетонные плиты, - добавляют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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