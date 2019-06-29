2019-06-29T09:39:25+03:00
Общество

В Краснодаре состоялся рекордный по количеству выпускников губернаторский бал

На Казачьей площади собрались около 2 500 человек [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Умники и умницы съехались из разных уголков Краснодарского края.Умники и умницы съехались из разных уголков Краснодарского края.Фото: Александр РАЙКО
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В центре кубанской столицы отгремел губернаторский бал. И, стоит сказать, он стал рекордным по количеству участников. На Казачьей площади одновременно собрались около 2500 лучших выпускников из разных уголков Краснодарского края. Здесь же их родители и учителя.

– Каждый из вас или круглый отличник, или лидер школы, или спортсмен, добившийся выдающихся результатов, - обратился к умникам и умницам губернатор со сцены. - Вы – золотые россыпи кубанской земли – целеустремленные, смелые, инициативные. Вы умеете идти к своей цели.

От девушек невозможно было оторвать глаз. Фото: Александр РАЙКО

От девушек невозможно было оторвать глаз.Фото: Александр РАЙКО

Глава края пожелал выпускникам всегда помнить о родителях, близких и учителях.

Во время бала более тысячи пар станцевали вальс, полонез, джайв, хастл и даже пустились в казачий пляс.

- Также школьники Кубани присоединились к всероссийской акции выпускников «Твой ход», - добавили в администрации региона.

Выпускники станцевали вальс, полонез, джайв, хастл и даже пустились в казачий пляс. Фото: Александр РАЙКО

Выпускники станцевали вальс, полонез, джайв, хастл и даже пустились в казачий пляс.Фото: Александр РАЙКО

После завершения официальной части, организаторы праздника устроили для ребят дискотеку. На сцене выступила группы IOWA.

А затем ночное небо озарил красочный фейерверк.

ФОТОРЕПОРТАЖ

ИСТОЧНИК KP.RU

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