Температура воды в Черном море 28 июня 2019: В Анапе холоднее, чем в Новороссийске

СЕГОДНЯ 10:15 2019-06-29T10:15:24+03:00

Почти во всех морских городах температура воды держится на одном и том же уровне.

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В Краснодарском крае на смену зною пришла приятная прохлада. Температура воздуха хоть и снизилась с +34 до +27, но все же прогулки стали гораздо комфортнее. А вот на море эти изменения особо не отразились - вода по-прежнему теплая, причем абсолютно на всем побережье.

26 июня 2019 года температура воды в Сочи и Адлере +26,7 градусов, а в Джубге на один градус теплее. В Геленджике термометры показывают отметку в 26,2 градуса. А в Новороссийске заплывы очень освежают - там вода +25,7 градуса.

Самая холодная водичка сегодня в Анапе - температура моря опустилась до отметки +24,6 градуса.

26 июня на пляжах Азовского побережья в Темрюке море прогрелось до +25,5 градуса тепла, в Приморско-Ахтарске - 25 градусов.

Напомним, в Краснодарском крае действуют сразу пять экстренных предупреждений. 29 и 30 июня ожидаются сильные ливни в сочетании с грозой, градом, а также шквалистым усилением ветра 20-25 метров в секунду. На территории нескольких районов существует вероятность возникновения происшествий, связанных с обвально-осыпными процессами, сходом оползней, просадкой грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU