2019-06-29T11:24:02+03:00
Происшествия

Погода в Краснодаре на 29-30 июня 2019: В городе объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильный ливень с грозой
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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На 29 и 30 июня власти Краснодара объявили в городе штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на кубанскую столицу надвигается непогода.

- Ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, - сообщается на сайте администрации Краснодара.

29 июня температура воздуха днем - 24-26 градусов, ночью похолодает до +15-17 градусов. 30 июня термометры покажут около +23-25 днем, а ночью +15-17 градусов.

Спасатели просят жителей края быть осторожнее. По возможности воздержаться от прогулок, не подходить близко к деревьям во избежание падения веток, не выезжать на машине за город. Стихия может вызвать и другие ЧП, среди которых подтопление, обрыв линий ЛЭП, а также повреждение коммуникаций.

ВАЖНО!

В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 или набирайте Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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