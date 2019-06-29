Погода в Краснодаре на 29-30 июня 2019: В городе объявлено штормовое предупреждение
На 29 и 30 июня власти Краснодара объявили в городе штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, на кубанскую столицу надвигается непогода.
- Ожидается сильный ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду, - сообщается на сайте администрации Краснодара.
29 июня температура воздуха днем - 24-26 градусов, ночью похолодает до +15-17 градусов. 30 июня термометры покажут около +23-25 днем, а ночью +15-17 градусов.
Спасатели просят жителей края быть осторожнее. По возможности воздержаться от прогулок, не подходить близко к деревьям во избежание падения веток, не выезжать на машине за город. Стихия может вызвать и другие ЧП, среди которых подтопление, обрыв линий ЛЭП, а также повреждение коммуникаций.
ВАЖНО!
В случае возникновения ЧС, звоните по телефону 8 (861) 214-33-36 или набирайте Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.
ИСТОЧНИК KP.RU
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