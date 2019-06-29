В Сочи водитель насмерть сбил 14-летнего школьника

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-29T11:41:34+03:00

Парень ехал на скейтборде прямо по проезжей части

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Авария случилась накануне ночью в Адлерском районе Сочи.

По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем «четырнадцатой» двигался по левой полосе и наехал на 14-летнего подростка. Школьник в этот момент катался на скейтборде по левому краю проезжей части.

Светоотражающих элементов на одежде мальчика не было. Водитель слишком поздно заметил его, потому просто не успел остановиться или объехать.

- В результате аварии от полученных травм 14-летний пешеход скончался на месте ДТП в карете скорой помощи, - сообщают «КП» - Кубань» в отделении пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

По словам очевидцев, скейтбордистов было двое. Друг погибшего, к счастью, не пострадал.

Предварительная причина ДТП - передвижение по проезжей части дороги на скейтборде несовершеннолетним пешеходом. Сейчас полиция проводит проверку по факту трагической аварии.

- Уточняются обстоятельства аварии, - добавляют в отделении пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU