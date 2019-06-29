В Сочи водитель насмерть сбил 14-летнего школьника
Авария случилась накануне ночью в Адлерском районе Сочи.
По предварительным данным, 35-летний водитель за рулем «четырнадцатой» двигался по левой полосе и наехал на 14-летнего подростка. Школьник в этот момент катался на скейтборде по левому краю проезжей части.
Светоотражающих элементов на одежде мальчика не было. Водитель слишком поздно заметил его, потому просто не успел остановиться или объехать.
- В результате аварии от полученных травм 14-летний пешеход скончался на месте ДТП в карете скорой помощи, - сообщают «КП» - Кубань» в отделении пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
По словам очевидцев, скейтбордистов было двое. Друг погибшего, к счастью, не пострадал.
Предварительная причина ДТП - передвижение по проезжей части дороги на скейтборде несовершеннолетним пешеходом. Сейчас полиция проводит проверку по факту трагической аварии.
- Уточняются обстоятельства аварии, - добавляют в отделении пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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