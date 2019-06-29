Выделенные полосы на дорогах Краснодара введут с 20 июля

СЕГОДНЯ 12:22 2019-06-29T12:24:19+03:00

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В Краснодаре с июля начнут организовать выделенные полосы. Появятся они на участках пяти магистральных улиц. Общая протяженность «зеленых коридоров» составит 10,5 километров.

Вводить «выделенки», правда, будут постепенно, начиная с 20 июля и до конца августа.

- А с начала июля на этих участках будут делать разметку, устанавливать знаки и информационные стенды, - рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Стоит сказать, что разговоры о возвращении выделенных полос для общественного транспорта шли давно. Еще в 2017 году эксперты говорили, что высвободить из краснодарских пробок общественный транспорт можно, обозначив для них специальные полосы. Хотя в городе и был печальный опыт их введения.

И вот к этому вопросу вернулись вновь. На основе исследований Высшей школы экономики и транспортной стратегии власти сообщили о развитии общественного транспорта. Выделенные полосы, по их словам, не только обеспечат приоритет для автобусов и троллейбусов, но и позволят соблюдать график.

КОНКРЕТНО

«Зеленый коридор» собираются создать на пяти участках улиц.

По улицам Тюляева, Северной и Проспект Чекистов предусмотрят по две выделенные полосы - с каждой стороны дороги для движения общественного транспорта в прямом и обратном направлениях.

По улицам Тургенева (в направлении от Дальней до Дзержинского) и 1 Мая (в направлении движения от Черкасской до 40-летия Победы) - по одно выделенной полосе.

- По улице Проспект Чекистов, Тургенева, Тюляева и Северной под выделенную предоставят одну полосу из трех существующих с каждой стороны дороги, - сообщают в администрации Краснодара. - Таким образом, для движения автомобилистов в каждом направлении будут доступны по две полосы.

По улице 1 Мая в направлении от Черкасской до 40-летия Победы - 2 полосы. Из них одна станет «выделенкой» для автобусов и троллейбусов, вторая будет доступна для остального транспорта.

КОГДА НА ДОРОГАХ ПОЯВЯТСЯ «ВЫДЕЛЕНКИ»

- На улице Северной полосы для общественного транспорта введут до 20 июля.

- На улице Проспект Чекистов «зеленый коридор» организуют также до 20 июля. От переезда через трамвайные пути в сторону Юбилейного микрорайона до храма Рождества Христова по кольцу и обратно.

- На улице Тюляева полосы введут до 10 августа.

- На улице Тургенева «выделенки» появятся до 20 августа.

- На улице 1 Мая ввести полосы собираются до 30 июля.

Напомним, сейчас в городе действует более 10 километров выделенных полос для общественного транспорта. В частности - по улицам Октябрьской, Мира, Седина, Ставропольской, Северной.

ИСТОЧНИК KP.RU