Выделенные полосы на дорогах Краснодара введут с 20 июля
В Краснодаре с июля начнут организовать выделенные полосы. Появятся они на участках пяти магистральных улиц. Общая протяженность «зеленых коридоров» составит 10,5 километров.
Вводить «выделенки», правда, будут постепенно, начиная с 20 июля и до конца августа.
- А с начала июля на этих участках будут делать разметку, устанавливать знаки и информационные стенды, - рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Стоит сказать, что разговоры о возвращении выделенных полос для общественного транспорта шли давно. Еще в 2017 году эксперты говорили, что высвободить из краснодарских пробок общественный транспорт можно, обозначив для них специальные полосы. Хотя в городе и был печальный опыт их введения.
И вот к этому вопросу вернулись вновь. На основе исследований Высшей школы экономики и транспортной стратегии власти сообщили о развитии общественного транспорта. Выделенные полосы, по их словам, не только обеспечат приоритет для автобусов и троллейбусов, но и позволят соблюдать график.
КОНКРЕТНО
«Зеленый коридор» собираются создать на пяти участках улиц.
По улицам Тюляева, Северной и Проспект Чекистов предусмотрят по две выделенные полосы - с каждой стороны дороги для движения общественного транспорта в прямом и обратном направлениях.
По улицам Тургенева (в направлении от Дальней до Дзержинского) и 1 Мая (в направлении движения от Черкасской до 40-летия Победы) - по одно выделенной полосе.
- По улице Проспект Чекистов, Тургенева, Тюляева и Северной под выделенную предоставят одну полосу из трех существующих с каждой стороны дороги, - сообщают в администрации Краснодара. - Таким образом, для движения автомобилистов в каждом направлении будут доступны по две полосы.
По улице 1 Мая в направлении от Черкасской до 40-летия Победы - 2 полосы. Из них одна станет «выделенкой» для автобусов и троллейбусов, вторая будет доступна для остального транспорта.
КОГДА НА ДОРОГАХ ПОЯВЯТСЯ «ВЫДЕЛЕНКИ»
- На улице Северной полосы для общественного транспорта введут до 20 июля.
- На улице Проспект Чекистов «зеленый коридор» организуют также до 20 июля. От переезда через трамвайные пути в сторону Юбилейного микрорайона до храма Рождества Христова по кольцу и обратно.
- На улице Тюляева полосы введут до 10 августа.
- На улице Тургенева «выделенки» появятся до 20 августа.
- На улице 1 Мая ввести полосы собираются до 30 июля.
Напомним, сейчас в городе действует более 10 километров выделенных полос для общественного транспорта. В частности - по улицам Октябрьской, Мира, Седина, Ставропольской, Северной.
ИСТОЧНИК KP.RU
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