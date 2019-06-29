2019-06-29T13:15:07+03:00
Туризм

В Анапе 29 июня снова запретили купаться на катамаранах

Причиной тому стала погода
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Борис КУДРЯВОВФото: Борис КУДРЯВОВ
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В Анапе 29 июня усилился отжимной ветер. Порывы в сторону моря опасны тем, что могут очень быстро отнести купающегося далеко от берега.

В связи с этим спасатели на курорте запретили отдыхающим купаться на плавательных средствах – матрасах, подушках и кругах. Не разрешают выходить в море и на катамаранах.

Стоит сказать, что на курорте регулярно находятся самоуверенные туристы, игнорирующие предупреждения об опасности.

- Потому просим жителей и отдыхающих быть осторожными, соблюдать меры личной безопасности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в анапской службе спасения.

Напомним, ранее в Анапе мать и бабушка потеряли в море пятилетнего ребенка. К счастью, мальчик нашелся быстро. Его увидели на пляже в районе санатория «Золотой берег» в двух-трех километрах от места, где он отдыхал с мамой и бабушкой. Ребенок жив и здоров, его передали родителям.

А на днях на черноморском побережье спасатели выручили незадачливых туристов. 26 июня сотрудники «Кубань-СПАС» получили сообщение о том, что в районе поселка Джубга в море уносит катамаран с отдыхающими. Пока проводилась операция в море, из-за отжимного ветра, стало уносить еще три катамарана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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