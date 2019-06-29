2019-06-29T14:17:42+03:00
Происшествия

Самолет, летевший в Грузию, приземлился в Сочи из-за непогоды

Сильная гроза помешала пилотам посадить лайнер
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Боинг-737-800 авиакомпании «Победа», летевший из Екатеринбурга в Батуми, вынужденно развернулся на подступах к грузинскому аэропорту. Причиной стала сильная гроза, которая началась в грузинском городе.

По решению экипажа, самолет совершил разворот и спустя некоторое время приземлился в аэровокзале Сочи. Как удалось узнать «КП» - Кубань», все это время пассажиры находились на борту лайнера.

Согласно данным аэропорта курорта, в Грузию самолет вылетел в 00:10 29 июня, когда непогода стихла. Обратный рейс «Победы» из Батуми в Екатеринбург отправился с задержкой в 02:42 вместо 00:20.

Напомним, с 8 июля авиасообщение между Россией и Грузией будет приостановлено. Соответствующий указ был подписан после того, как в Тбилиси начались массовые протесты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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