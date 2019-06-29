На Кубани разыскивают 25-летнего жителя Анапы, который пропал в море

СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-29T17:10:14+03:00

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В Краснодарском крае разыскивают 25-летнего жителя Анапы. Вместе с друзьями он отдыхал в Тамани. 18 июня Арсен Коколадзе плавал в море близ острова Тузла и в какой-то момент пропал. Предположительно, его могло унести течением.

Поиски парня продолжаются. Полиция проводит проверку.

Родные пропавшего просят помощи не только у жителей Кубани, но и Крыма. Кроме того, друзья молодого человека ищут опытных водолазов для поисков, готовы предоставить специальное снаряжение и заплатить за помощь.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Арсена Коколадзе или вы готовы поучаствовать в поисках, звоните по телефонам 8-918-664-44-64 и 8-918-646-38-31.

ИСТОЧНИК KP.RU