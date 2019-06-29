В Краснодарском крае 1 июля температура опустится до +10 градусов

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-29T18:55:47+03:00

Об этом сообщают в гидрометцентре региона

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Первый месяц лета на Кубани выдался аномально жаркий, причем душная погода началась буквально с первых чисел. Столбики термометров почти каждый день показывали 30 градусов. А вода в Черном море и вовсе прогрелась до +25-26 градусов, хотя обычно такие значения фиксируют лишь в августе.

Но в ближайшие дни все изменится - в регион придет похолодание. Местами по Краснодарскому краю температура воздуха понизится до осенних отметок.

- В первой половине 1 июля возможен кратковременный дождь, гроза. В отдельных пунктах прогнозируем град. Ветер западный с переходом на юго-западный 5-10 метров в секунду, местами и при грозе 12-17 метров в секунду, - сообщают «КП» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха ночью опустится до +10 градусов, 2 июля - до +13 градусов тепла. Местами по юго-восточным предгорьям также +10 градусов.

Днем 1 июля воздух прогреется до +22-25 градусов тепла, а второго числа уже привычные +27-30 градусов.

- На Черноморском побережье местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду, - говорят синоптики.

Температура воздуха ночью 1 июля на побережье будет колебаться от +16 до 20, а 2 июля - от 18 до 23 градусов. Днем 1 июля около моря около 24-27 градусов, 2 июля - 27-29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU