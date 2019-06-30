Вода в Черном море охладилась до 22 градусов
В Краснодарский край пришло долгожданное похолодание. Летний зной сменился весенней прохладой, но резкая смена температур может стать причиной стихийных бедствий, в конце последней недели июня в регионе было объявлено сразу пять экстренных предупреждений.
Вместе с воздухом стали холоднее воды Черного и Азовского морей, которые прогревались до аномальных 28 градусов уже по ходу первого месяца лета.
30 июня самая теплая вода в Новомихайловском – 26 градусов, а в Сочи море охладилось до 22 градусов. Заметно похолодало и Азовское море – в Ейске сегодня +16.
Температура воды в Черном море 30 июня
+21 Тамань
+22 Сочи
+23 Лоо, Анапа
+24 Адлер, Геленджик, Кабардинка, Новороссийск
+25 Лазаревское, Туапсе, Джубга, Архипо-Осиповка, Дивноморское,
+26 Новомихайловский
Температура воды в Азовском море 30 июня
Ейск +16
Приморско-Ахтарск +19
Голубицкая +20
Должанская +21
ИСТОЧНИК KP.RU
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