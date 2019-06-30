2019-06-30T09:52:13+03:00
Туризм

Вода в Черном море охладилась до 22 градусов

Теплее всего 30 июня в поселке Новомихайловском
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Вода похолодала почти по всему побережьюВода похолодала почти по всему побережьюФото: Архив "КП"
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В Краснодарский край пришло долгожданное похолодание. Летний зной сменился весенней прохладой, но резкая смена температур может стать причиной стихийных бедствий, в конце последней недели июня в регионе было объявлено сразу пять экстренных предупреждений.

Вместе с воздухом стали холоднее воды Черного и Азовского морей, которые прогревались до аномальных 28 градусов уже по ходу первого месяца лета.

30 июня самая теплая вода в Новомихайловском – 26 градусов, а в Сочи море охладилось до 22 градусов. Заметно похолодало и Азовское море – в Ейске сегодня +16.

Температура воды в Черном море 30 июня

+21 Тамань

+22 Сочи

+23 Лоо, Анапа

+24 Адлер, Геленджик, Кабардинка, Новороссийск

+25 Лазаревское, Туапсе, Джубга, Архипо-Осиповка, Дивноморское,

+26 Новомихайловский

Температура воды в Азовском море 30 июня

Ейск +16

Приморско-Ахтарск +19

Голубицкая +20

Должанская +21

ИСТОЧНИК KP.RU

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