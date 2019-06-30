Краснодар и Харбин планируют связать прямым авиарейсом

СЕГОДНЯ 10:39 2019-06-30T12:24:10+03:00

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Делегация из Краснодара посетила китайский город-побратим Харбин, где было озвучено намерение связать города прямым авиарейсом.

— Проект прямого авиасообщения между Краснодаром и Харбином детально проработан со стороны международного аэропорта Краснодара. Такой транспортный коридор создаст прямую связь между нашими городами. Но самое важное — между предприятиями Краснодара и Кубани с компаниями Харбина и провинции Хейлунцзян, — сказал глава Западного округа Краснодара Александр Кучмин.

Власти Харбина получили коммерческое предложение от аэропорта Пашковский и отметили, что Краснодар один из приоритетных городов России для прямого авиасообщения. Кроме того, в Китае заинтересованы в продукции из Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU