2019-06-30T11:41:33+03:00
Спорт

Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов перешел в «Сочи»

Контракт с футболистом рассчитан на два года
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Евгений Фролов подписал контракт с ФК "Сочи"Евгений Фролов подписал контракт с ФК "Сочи"
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Футбольный клуб «Сочи» готовится к дебюту в премьер-лиге. Состав команды пополнил голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов. В пресс-службе «леопардов» сообщают, что контракт с вратарем рассчитан на два года.

В прошлом сезоне 31-летний Фролов провел 22 матча, в которых пропустил 27 мячей.

Кроме того, на просмотре в «Сочи» находится 34-летний Динияр Билялетдинов. А по сведениям СМИ, в ближайшее время будет объявлено о переходе двух футболистов «Зенита» - Антона Заболотного и Ивана Новосельцева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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