Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов перешел в «Сочи»

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-30T11:41:33+03:00

Контракт с футболистом рассчитан на два года

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Сочи» готовится к дебюту в премьер-лиге. Состав команды пополнил голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов. В пресс-службе «леопардов» сообщают, что контракт с вратарем рассчитан на два года.

В прошлом сезоне 31-летний Фролов провел 22 матча, в которых пропустил 27 мячей.

Кроме того, на просмотре в «Сочи» находится 34-летний Динияр Билялетдинов. А по сведениям СМИ, в ближайшее время будет объявлено о переходе двух футболистов «Зенита» - Антона Заболотного и Ивана Новосельцева.

ИСТОЧНИК KP.RU