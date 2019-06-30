Вратарь «Оренбурга» Евгений Фролов перешел в «Сочи»
Контракт с футболистом рассчитан на два года
Евгений Фролов подписал контракт с ФК "Сочи"
Изменить размер текста:
Футбольный клуб «Сочи» готовится к дебюту в премьер-лиге. Состав команды пополнил голкипер «Оренбурга» Евгений Фролов. В пресс-службе «леопардов» сообщают, что контракт с вратарем рассчитан на два года.
В прошлом сезоне 31-летний Фролов провел 22 матча, в которых пропустил 27 мячей.
Кроме того, на просмотре в «Сочи» находится 34-летний Динияр Билялетдинов. А по сведениям СМИ, в ближайшее время будет объявлено о переходе двух футболистов «Зенита» - Антона Заболотного и Ивана Новосельцева.
ИСТОЧНИК KP.RU