В Новороссийске задержали партию зараженной турецкой сливы

СЕГОДНЯ 12:08 2019-06-30T12:08:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В порту Новороссийска задержали 23,4 тонны сливы, которую привезли из Турции. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в партии средиземноморскую плодовую муху и запретили плоды к ввозу в Россию.

- В грузе был обнаружен вредитель, имеющий карантинный статус для Российской Федерации, что подтверждается заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции ФГБУ «ВНИИКР». Ввоз зараженной сливы из Турецкой Республики запрещен в целях недопущения проникновения и распространения карантинного объекта, - сообщают в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Средиземноморская плодовая муха повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений.

ИСТОЧНИК KP.RU