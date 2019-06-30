Владимир Ивлев подписал новый контракт с ПБК «Локомотив-Кубань»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-30T13:16:27+03:00

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ПБК «Локомотив-Кубань» объявил о подписании нового соглашения с центровым сборной России Владимиром Ивлевым. Контракт подписан по схеме 1+1.

Владимир Ивлев присоединился к «Локо» три года назад, с командой он выиграл Кубок России и добрался до финала Еврокубка в сезоне 17/18.

- Рад, что Ивлев продолжит свою карьеру в «Локомотиве-Кубань», тем более что сам игрок этого очень хотел. Верю, что Владимир сможет выйти на новый уровень, будет прогрессировать и станет примером для молодых игроков, которые дебютируют в основной команде в предстоящем сезоне, - сказал Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань».

ИСТОЧНИК KP.RU