«Краснодар» разгромил «Ростов» в Австрии
В австрийском Пеллау завершился матч второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер. «Краснодар» встречался с «Ростовом» и одержал разгромную победу.
В первом тайме Ари реализовал пенальти, назначенный за снос Олссона в штрафной. Еще два мяча забили воспитанники академии «быков».
На 61-й минуте Даниил Уткин удвоил преимущество своей команды после розыгрыша штрафного, а в концовке счет сделал крупным Рустам Халназаров, вырвавшийся в контратаку вместе с Иваном Игнатьевым.
В этом матче дебютировал в составе «Краснодара» игрок сборной Голландии Тонни Вилена, он отметился дальним ударом в створ и несколькими удачными единоборствами.
После этой победы у «Краснодара» шесть очков, а впереди заключительная встреча турнира с московским «Спартаком». Она состоится 4 июля в 19 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»