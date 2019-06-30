«Краснодар» разгромил «Ростов» в Австрии

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-30T13:45:29+03:00

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В австрийском Пеллау завершился матч второго тура товарищеского Кубка Париматч Премьер. «Краснодар» встречался с «Ростовом» и одержал разгромную победу.

В первом тайме Ари реализовал пенальти, назначенный за снос Олссона в штрафной. Еще два мяча забили воспитанники академии «быков».

На 61-й минуте Даниил Уткин удвоил преимущество своей команды после розыгрыша штрафного, а в концовке счет сделал крупным Рустам Халназаров, вырвавшийся в контратаку вместе с Иваном Игнатьевым.

В этом матче дебютировал в составе «Краснодара» игрок сборной Голландии Тонни Вилена, он отметился дальним ударом в створ и несколькими удачными единоборствами.

После этой победы у «Краснодара» шесть очков, а впереди заключительная встреча турнира с московским «Спартаком». Она состоится 4 июля в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU