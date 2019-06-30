2019-06-30T15:40:19+03:00
Звезды

В Краснодаре на Шуховской башне открылась выставка We will

Попасть на нее можно бесплатно
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Выставка находится под открытым небомВыставка находится под открытым небом
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В Краснодаре кураторская группа Plague открыла на Шуховской башне экспозицию под названием We will.

Выставка бесплатная и открыта для посещения круглосуточно. Чтобы ее увидеть, нужно лишь подняться по винтовой лестнице на вершину башни.

- Конструкция Шуховской башни — памятник архитектуры, поэтому будьте аккуратны с ним и не оставляйте мусор. Помните, что вы несете ответственность за вашу безопасность, - предупредили художники.

Группа Plague создана в Краснодаре в 2018 году. На ее сайте говорится, что молодые художники исследуют эстетику постграффити, оккультные корни капитализма, нечеловеческую и объектно-ориентированную повестку дня и другие современные художественные темы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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