В Краснодаре наградили лучшего комбайнера жатвы

СЕГОДНЯ 16:27 2019-06-30T16:27:12+03:00

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В Краснодаре подвели итоги зерноуборочной кампании и наградили лучших работником. Комбайнер Максим Локтев, собравший 1,4 тысячи тонн зерна и водитель Андрей Дорошев, который перевез 1,1 тысячи тонн урожая, получили вымпелы и денежные премии.

Лучшую урожайность – 73 центнера с гектара показали учебные хозяйства аграрного университета — «Кубань» и «Краснодарское».

- Уборочная площадь зерновых колосовых и зернобобовых культур учхоза «Кубань» в 2019 году составляет 2,5 тыс. га, в том числе: озимого ячменя — 354 га., озимой пшеницы — 1910 га. На сегодняшний день с площади 1025 га. (40% плана) собрано 6,93 тыс. т зерна при средней урожайности 67,7 ц. с 1 га. На уборке работает 9 комбайнов, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU