На Кубани в заброшенном доме погибли два подростка

СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-30T18:34:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в Абинске днем 30 июня. Трое подростков собирали металлолом в садовом товариществе «Ягодка», но в одном из заброшенных домов на них обрушилось перекрытие.

- На месте погибли два человека, третий вызвал «скорую». Одному из погибших 18 лет, другому – 14, - сообщил «КП-Кубань» источник в экстренных службах.

На месте ЧП работают следователи, которые выясняют обстоятельства гибели молодых людей. Известно, что один зарегистрирован в Абинске, второй в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU