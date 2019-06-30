2019-06-30T18:34:15+03:00
Происшествия

На Кубани в заброшенном доме погибли два подростка

Одно из перекрытий обрушилось на парней
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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На месте работает оперативная группаНа месте работает оперативная группа
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Трагедия произошла в Абинске днем 30 июня. Трое подростков собирали металлолом в садовом товариществе «Ягодка», но в одном из заброшенных домов на них обрушилось перекрытие.

- На месте погибли два человека, третий вызвал «скорую». Одному из погибших 18 лет, другому – 14, - сообщил «КП-Кубань» источник в экстренных службах.

На месте ЧП работают следователи, которые выясняют обстоятельства гибели молодых людей. Известно, что один зарегистрирован в Абинске, второй в Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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