На Кубани фермеры потушили пожар на пшеничном поле

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-30T18:46:23+03:00

А в поселке Краснодарском сгорели три комбайна

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В Тихорецком районе произошел пожар на пшеничном поле близ Терновского сельского поселения. Фермер и его соседи среагировали оперативно - произвели опашку места горения и тушили огонь водой, что позволило избежать распространения огня.

- Основные работы выполнили пожарные – и из Терновской, и из части, расположенной в Тихорецке, откуда быстро приехали две машины. Спасибо всем, кто помог избежать тяжелых последствий, - рассказал глава Терновского сельского поселения Игорь Курзюков.

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщают, что причину пожара выясняют специалисты Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тихорецкого района.

А в ночь на 30 июня в поселке Краснодарском Красноармейского района сгорели три комбайна. Сообщение о возгорании поступило в 0:13, а в 0:46 пожар ликвидировали. В тушении были задействованы семь человек и две единицы техники.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в летний пожароопасный период.

ИСТОЧНИК KP.RU