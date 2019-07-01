2019-07-01T07:27:05+03:00
Звезды

В Краснодаре расскажут о величайшем воздушном сражении в мировой истории и о «Русской Америке»

Лекции пройдут 7 июля
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство культурыФото: министерство культуры
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В Краснодаре в историческом парке «Россия – моя история» о величайшем воздушном сражении в мировой истории. Самое большое количество самолетов сражались весной и летом 1943 года в небе над Россией. Одна из ключевых битв развернулась над Кубанью, в небе Мысхако - над Малой Землей. Еще две – в районе Крымска, а также над станицами Киевской и Полтавской, на знаменитой «Голубой линии».

- Лекция состоится 7 июля в 13:00. Ее проиллюстрирует одноименный документальный фильм из цикла «Чистая победа» краснодарского режиссера Валерия Тимощенко. После можно будет задать вопросы автору киноленты, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В 14:00 в парке расскажут, что же такое «Русская Америка». Кто был инициатором кампании? Долго ли действовала «Русская Америка» и почему прекратила свое существование?

Вход на лекции и кинопоказ свободный. Посещение экспозиции – по входным билетам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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