Кубанские спортсмены одержали победу на II Европейских играх

СЕГОДНЯ 07:45 2019-07-01T07:45:59+03:00

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Сборная России, в состав которой вошли 15 представителей Краснодарского края, победила в медальном зачете. Всего же участие в соревнованиях приняли порядка 4 тысяч спортсменов из 50 стран.

– Кубанские атлеты возвращаются с наградами! Три золотых медали и пять бронзовых! Поздравляю ребят! – написал губернатор на своей странице в Инстаграм.

- «Золото» завоевали самбистка Татьяна Казенюк, борец греко-римского стиля Степан Марянян и боксер Муслим Гаджимагомедов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Бронзовые медали у батутистов Яны Павловой, Ирины Кундиус и каноистки Олеси Ромасенко. В греко-римской борьбе третье место у Сергея Семенова и Александра Головина.

Всего на счету сборной России 109 медалей, среди которых 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU