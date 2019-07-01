На Кубани завершился военно-технический форум «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 08:14 2019-07-01T08:14:15+03:00

Он проходил с 28 по 30 июня

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В Южном военном округе завершился Международный военно-технический форум «Армия-2019». Мероприятия проводились на территориях 14-ти региональных филиалов «Парка Патриот».

- Зрители в различных регионах Юга России увидели пролеты боевой авиации, тактические эпизоды сухопутных войск и кораблей военно-морского флота, узнали необычные возможности современной бронетехники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮВО.

На 30 тысячах квадратных метрах выставочных площадок были задействованы силы и средства более 40 соединений и воинских частей. Выставлялось более 10 тысяч единиц вооружения ,, в том числе малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» и фрегат «Адмирал Макаров», береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал, а также исторические и современные образцы стрелкового оружия и гранатометов.

Военно-технический форум «Армия-2019»с 28 по 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU