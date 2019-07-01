2019-07-01T08:40:10+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 1-3 июля 2019: воздух прогреется до +35

Порывы ветра могут доходить до 17 метров в секунду
Александра ПОДУШКО
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Порывы ветра могут доходить до 17 метров в секундуПорывы ветра могут доходить до 17 метров в секундуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Краснодаре 1 июля осадков не ожидается, но облачно с прояснениями. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +28.

По данным краснодарского Гидрометцентра, местами в крае выпадет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут 28 градусов тепла.

На Черноморском побережье в понедельник возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 23…28 градусов.

2 июля в регионе без осадков, лишь днем 3 июля в отдельных районах выпадет кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду, утром и днем во вторник 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +19, , днем 2 июля воздух прогреется до +33, в среду уже +35.

На Черноморском без осадков. Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22, во вторник днем воздух прогреется до 30 градусов, 3 июля до +33.

По данным Яндекс.Погода, в Краснодаре 2 и 3 июля ясно, без осадков. Во вторник столбики термометров днем покажут отметку в +32 градуса, ночью до +21. В среду ожидается до +35 градусов, ночью температура опуститься до +23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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