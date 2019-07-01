На Кубани хирурги спасли девочку, упавшую на полутораметровую ветку

СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-01T09:01:17+03:00

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В Отрадненскую ЦРБ экстренно доставили девятилетнюю девочку. Малышка упала на ветку, которая прошла в грудную клетку. Диаметр рваной раны составил около 10 сантиметров.

- Врачи провели диагностику сердца и других органов в области раны, они не были повреждены. Хирурги обработали травмированные участки и приступили к операции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе минздрава Краснодарского края.

Медики извлекли инородный предмет и спасли жизнь 9-летней девочке. После операции выяснилось, что глубина проникновения ветки была 24 сантиметра.

- Хочется еще раз напомнить, что хорошая погода - повод играть на улице, а это не всегда безопасно. Падение с высоты очень частая причина обращения к врачам у детей. Не разрешайте им находиться без присмотра в опасных местах. Объясните, что играть на лестничных пролетах, крышах, гаражах, стройках нельзя, потому что это опасно, - рассказал главный нештатный детский травматолог Андрей Ефремов

ИСТОЧНИК KP.RU