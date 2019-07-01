Температура воды в Черном море 1 июля 2019: В Анапе и Новороссийске холоднее, чем в Геленджике

СЕГОДНЯ 09:18 2019-07-01T09:18:15+03:00

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В Краснодарском крае на смену зною пришла приятная прохлада, но это ненадолго. Уже со 2 июля синоптики снова обещают до +35. Температура воздуха немного отразилась на море. В некоторых курортных города водичка стала холоднее на 2-3 градуса. Но она все же по-прежнему теплая.

1 июля температура воды в Туапсе и Джубге поднялась до +27,2 градусов, а в Сочи на один градус холоднее. В Геленджике термометры показывают отметку в 25,6 градусов. А в Новороссийске и Анапе заплывы очень освежают - там вода +24,3 градуса.

В понедельник на пляжах Азовского побережья в Темрюке, Приморско-Ахтарске и Ейске море прогрелось до +25 градусов тепла.

На Черноморском побережье в понедельник возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный с переходом на юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха днем 23…28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU