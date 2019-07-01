В Тихорецком районе мужчина сел пьяным за руль

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-01T09:39:05+03:00

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за это правонарушение

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Инспекторы дорожно-патрульной службы Тихорецкого района для проверки документов остановили «ВАЗ-21070», за рулем которого находился 29-летний местный житель. У молодого человека были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за управление авто в пьяном виде. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления на один год и шесть месяцев. Деньги злоумышленник не отдал.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Ему грозит до двух лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU