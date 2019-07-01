В Сочи обсудили концепцию развития туризма до 2035 года

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-01T10:00:41+03:00

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В Сочи прошло заседание Экологического совета. На мероприятии присутствовал глава города Анатолии Пахомове. Ему представили принципиально новую концепцию туризма. Ее цель – развитие каждого уголка Сочи как потенциально привлекательного для отдыхающих и путешественников.

За последние годы при строительстве новых сооружений рабочие обнаружили различные артефакты. В 2010 году в Имеретинской низменности нашли храм. Эксперты считают, что он принадлежит к редчайшим памятникам византийской архитектуры на территории России. Этот объект уже включен в проект «Золотое кольцо Боспорского царства».

Еще одним важным вопросом для экологов стало развитие комплекса Дерево дружбы. В этом году уникальному объекту исполняется 85 лет. В 1934 ученый-селекционер Федор Зорин для посадил в саду деревце дикого лимона. В его крону он последовательно привил 45 видов и сортов цитрусовых. Здесь хотят создать центр межконфессиональных коммуникаций, а также высадить дерево-клон библейской смоковницы.

- Обсудили и повышение экологической грамотности у подрастающего поколения. Специалисты проводят тематические уроки, выставки, конкурсы. С октября по апрель нынешнего было проведено порядка 8,5 тысяч таких занятий. Их посетило около 14 тысяч школьников и дошколят, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU