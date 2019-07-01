2019-07-01T10:00:41+03:00
Общество

В Сочи обсудили концепцию развития туризма до 2035 года

Каждый уголок курорта станет потенциально привлекательным для путешественников
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация сочиФото: администрация сочи
Изменить размер текста:

В Сочи прошло заседание Экологического совета. На мероприятии присутствовал глава города Анатолии Пахомове. Ему представили принципиально новую концепцию туризма. Ее цель – развитие каждого уголка Сочи как потенциально привлекательного для отдыхающих и путешественников.

За последние годы при строительстве новых сооружений рабочие обнаружили различные артефакты. В 2010 году в Имеретинской низменности нашли храм. Эксперты считают, что он принадлежит к редчайшим памятникам византийской архитектуры на территории России. Этот объект уже включен в проект «Золотое кольцо Боспорского царства».

Еще одним важным вопросом для экологов стало развитие комплекса Дерево дружбы. В этом году уникальному объекту исполняется 85 лет. В 1934 ученый-селекционер Федор Зорин для посадил в саду деревце дикого лимона. В его крону он последовательно привил 45 видов и сортов цитрусовых. Здесь хотят создать центр межконфессиональных коммуникаций, а также высадить дерево-клон библейской смоковницы.

- Обсудили и повышение экологической грамотности у подрастающего поколения. Специалисты проводят тематические уроки, выставки, конкурсы. С октября по апрель нынешнего было проведено порядка 8,5 тысяч таких занятий. Их посетило около 14 тысяч школьников и дошколят, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за шторма и сильного донного течения в Анапе запретили купаться в море
В Краснодаре нашли женщину, которая оставила новорожденного ребенка на улице
Ветерану труда из Новокубанского района вернули компенсацию по оплате ЖКУ
На Кубани женщина пряталась в шкафу от пристава, чтобы не платить долг по алиментам
На Кубани руководители строительной компании обманули дольщиков на 190 миллионов рублей
В Тихорецком районе мужчина сел пьяным за руль
Температура воды в Черном море 1 июля 2019: В Анапе и Новороссийске холоднее, чем в Геленджике
На Кубани хирурги спасли девочку, упавшую на полутораметровую ветку
Погода в Краснодарском крае 1-3 июля 2019: воздух прогреется до +35
На Кубани завершился военно-технический форум «Армия-2019»
Кубанские спортсмены одержали победу на II Европейских играх
В Краснодаре расскажут о величайшем воздушном сражении в мировой истории и о «Русской Америке»