2019-07-01T10:09:35+03:00
Происшествия

На Кубани руководители строительной компании обманули дольщиков на 190 миллионов рублей

На имущество злоумышленников наложен арест
Александра ПОДУШКО
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На Кубани руководители строительной компании обманули дольщиков на 190 миллионов рублейНа Кубани руководители строительной компании обманули дольщиков на 190 миллионов рублейФото: Архив "КП"
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В Краснодарском крае окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух руководителей строительной компании, которые обвиняются в мошенничестве.

Мужчины в течение нескольких лет привлекали деньги местных жителей под видом долевого строительства многоэтажки в Горячем Ключе. Договоры заключались в рамках муниципальной программы по расселению ветхого жилья.

Злоумышленники обманули 80 дольщиков на 190 миллионов рублей.

- В мае 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Один из фигурантов находится под стражей, другой под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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