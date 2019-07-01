2019-07-01T10:21:53+03:00
Происшествия

На Кубани женщина пряталась в шкафу от пристава, чтобы не платить долг по алиментам

Она задолжала 36 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани женщина пряталась в шкафу, чтобы не платить долг по алиментамНа Кубани женщина пряталась в шкафу, чтобы не платить долг по алиментамФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Успенский районный отдела УФССП России по Краснодарскому краю поступил документ о взыскании с местной жительницы алиментов. Женщина задолжала 36 тысяч рублей.

Должница долго скрывалась от судебных приставов, не отвечала на телефонные звонки. Но судебный пристав-исполнитель в очередной раз прибыл по месту проживания должника. Дома оказался лишь сожитель гражданки. Он рассказал, что женщина очень занятой человек, ее личные дела заставили покинуть родное село.

- Мужчина пригласил судебного пристава лично убедиться, что в доме не осталось даже вещей должницы. В процессе осмотра жилища сотрудник ведомства оперся рукой на шкаф, дверца открылась, и оттуда в комнату вышла неплательщица алиментов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Судебный пристав провел с ней беседу, и на следующий день она предоставила квитанцию об оплате задолженности в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из-за шторма и сильного донного течения в Анапе запретили купаться в море
В Краснодаре нашли женщину, которая оставила новорожденного ребенка на улице
Ветерану труда из Новокубанского района вернули компенсацию по оплате ЖКУ
На Кубани руководители строительной компании обманули дольщиков на 190 миллионов рублей
В Сочи обсудили концепцию развития туризма до 2035 года
В Тихорецком районе мужчина сел пьяным за руль
Температура воды в Черном море 1 июля 2019: В Анапе и Новороссийске холоднее, чем в Геленджике
На Кубани хирурги спасли девочку, упавшую на полутораметровую ветку
Погода в Краснодарском крае 1-3 июля 2019: воздух прогреется до +35
На Кубани завершился военно-технический форум «Армия-2019»
Кубанские спортсмены одержали победу на II Европейских играх
В Краснодаре расскажут о величайшем воздушном сражении в мировой истории и о «Русской Америке»