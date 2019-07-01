На Кубани женщина пряталась в шкафу от пристава, чтобы не платить долг по алиментам
В Успенский районный отдела УФССП России по Краснодарскому краю поступил документ о взыскании с местной жительницы алиментов. Женщина задолжала 36 тысяч рублей.
Должница долго скрывалась от судебных приставов, не отвечала на телефонные звонки. Но судебный пристав-исполнитель в очередной раз прибыл по месту проживания должника. Дома оказался лишь сожитель гражданки. Он рассказал, что женщина очень занятой человек, ее личные дела заставили покинуть родное село.
- Мужчина пригласил судебного пристава лично убедиться, что в доме не осталось даже вещей должницы. В процессе осмотра жилища сотрудник ведомства оперся рукой на шкаф, дверца открылась, и оттуда в комнату вышла неплательщица алиментов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
Судебный пристав провел с ней беседу, и на следующий день она предоставила квитанцию об оплате задолженности в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU