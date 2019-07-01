Ветерану труда из Новокубанского района вернули компенсацию по оплате ЖКУ
Почти 5,5 тысяч рублей недоплаченной компенсации вернули Николаю Ивановичу Токареву, ветерану труда из Новокубанского района. Это произошло только после вмешательства депутата Госдумы РФ, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко.
В сентябре 2018 года Токарев получил уведомление из управления соцзащиты Новокубанского района. Там было сказано, что из-за его долга по оплате сетевого газа, ему не будут присылать компенсаций по расходам на ЖКУ. Но ветеран всегда платил исправно. Тем не менее, пока ОАО «Новокубансккрайгаз» и Управление соцзащиты разбирались между собой, компенсации за оплату коммунальных услуг ветерану не выплачивались.
- Депутат направила запросы руководству министерства труда и социального развития Краснодарского края и ОАО «Газпром газораспределение Краснодар». Лишь тогда газовики признали, что произошла ошибка. У Токарева не было задолженностей, просто показатели счетчика были учтены неверно, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Костенко.
Пересчет показал, что должником является газоснабжающая организация, которой Токарев переплатил на тот момент более 2 тысячи рублей. Управление соцзащиты Новокубанского района возместило ветерану труда недоплаченную компенсацию за ЖКУ в размере 5 226 рублей 29 копеек.
ИСТОЧНИК KP.RU