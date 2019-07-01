Ветерану труда из Новокубанского района вернули компенсацию по оплате ЖКУ

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-01T10:36:43+03:00

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Почти 5,5 тысяч рублей недоплаченной компенсации вернули Николаю Ивановичу Токареву, ветерану труда из Новокубанского района. Это произошло только после вмешательства депутата Госдумы РФ, члена Центрального штаба ОНФ Натальи Костенко.

В сентябре 2018 года Токарев получил уведомление из управления соцзащиты Новокубанского района. Там было сказано, что из-за его долга по оплате сетевого газа, ему не будут присылать компенсаций по расходам на ЖКУ. Но ветеран всегда платил исправно. Тем не менее, пока ОАО «Новокубансккрайгаз» и Управление соцзащиты разбирались между собой, компенсации за оплату коммунальных услуг ветерану не выплачивались.

- Депутат направила запросы руководству министерства труда и социального развития Краснодарского края и ОАО «Газпром газораспределение Краснодар». Лишь тогда газовики признали, что произошла ошибка. У Токарева не было задолженностей, просто показатели счетчика были учтены неверно, - сообщили в пресс-службе депутата Госдумы РФ Костенко.

Пересчет показал, что должником является газоснабжающая организация, которой Токарев переплатил на тот момент более 2 тысячи рублей. Управление соцзащиты Новокубанского района возместило ветерану труда недоплаченную компенсацию за ЖКУ в размере 5 226 рублей 29 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU