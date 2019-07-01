В Краснодаре нашли женщину, которая оставила новорожденного ребенка на улице

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-01T10:42:43+03:00

Сейчас малыш находится в одной из больниц города

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В краевой столице сотрудники полиции установили личность женщины, оставившей новорожденного ребенка на улице. В дежурной части 32-летняя местная жительница рассказала, что хотела оставить младенца в одном из бэби-боксов города. Но она не справилась с окном и положила малыша во дворе жилого дома по улице Ленина.

Напомним, этот инцидент произошел 25 июня. Жильцы одного из многоквартирных домов обнаружили во дворе новорожденного ребенка. Это случилось около 16:00.

- Отделом дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 125 Уголовного УК РФ (Оставление в опасности). Женщине может грозить до 1 года тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Новорожденный находится в одной из больниц города. Жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU