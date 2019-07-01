Из-за шторма и сильного донного течения в Анапе запретили купаться в море

СЕГОДНЯ 11:03 2019-07-01T11:03:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Анапе в связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах города запрещено. Потоки воды могут образовываться, если с моря дует свежий ветер. Происходит нагон воды на берег, в то же время в придонном слое формируется так называемое противотечение. Именно оно «хватает» за ноги туристов и тащит его на глубину.

- Управление гражданской обороны и защиты населения просит не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Также необходимо усилить контроль над детьми и пожилыми людьми, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Руководители предприятий и организаций отдыха примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU