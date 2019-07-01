Из-за шторма и сильного донного течения в Анапе запретили купаться в море
В Анапе в связи со штормом и сильным донным течением купание на всех пляжах города запрещено. Потоки воды могут образовываться, если с моря дует свежий ветер. Происходит нагон воды на берег, в то же время в придонном слое формируется так называемое противотечение. Именно оно «хватает» за ноги туристов и тащит его на глубину.
- Управление гражданской обороны и защиты населения просит не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье. Также необходимо усилить контроль над детьми и пожилыми людьми, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.
Руководители предприятий и организаций отдыха примут меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU