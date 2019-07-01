2019-07-01T11:22:18+03:00
Общество

В Краснодарском крае стартовала «Кубанская кругосветка»

Группа школьников преодолеет более 2100 километров за 55 дней
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Торжественное открытие пятой туристско-краеведческой экспедиции состоялось накануне в выставочном комплексе «Атамань». Это масштабный проект министерства образования, науки и молодежной политики и краевого Центра туризма и экскурсий. В «Кубанской кругосветке» участвует 21 школьник в возрасте 14-17 лет из разных районов региона.

Экспедиция посвящена 227-летию прибытия первых казаков на кубанскую землю. Дата начала похода 30 июня. Именно в этот день в 1792 году Екатерина II подписала грамоту о передаче Черноморскому войску южных земель.

- «Кубанская кругосветка» состоит из четырех этапов и пройдет по границам края. Преодолеют ее ребята на велосипедах, катамаранах, рафтах и пешком. От Тамани школьники проедут на велосипедах вдоль черноморского побережья к Красной поляне. Затем пешком перейдут через Кавказский заповедник и на рафтах спустятся по рекам Уруп и Кубань, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

25 августа ко дню празднования высадки казаков путешественники на велосипедах вернутся в Тамань.

ИСТОЧНИК KP.RU

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