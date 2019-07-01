«ЮгСтройИнвест» открыл продажу квартир в 28 литере по ФЗ № 214

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-01T11:25:25+03:00

Теперь, в новых объектах приобрести жилье можно будет только с использованием эскроу-счетов

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С сегодняшнего дня в России вступают в силу очередные поправки в Федеральный Закон № 214. Теперь, в новых объектах приобрести жилье можно будет только с использованием эскроу-счетов. «ЮгСтройИнвест» один из первых застройщиков в стране, который начал работать в рамках нового законодательства.

В офисе группы компаний «ЮгСтройИнвест» с самого утра много посетителей. Сегодня дан старт продажам квартир в 28 литере микрорайона «Губернский». Люди приходят, чтобы купить квартиру в новом доме, в самом семейном микрорайоне с развитой инфраструктурой. На этом этапе для всех желающих доступен широкий выбор планировок и привлекательная цена.

«Группа компаний «ЮгСтройИнвест» рада объявить о старте продаж в 28 литере микрорайона «Губернский», рассказывает Елена Богачёва, начальник отдела продаж «ЮгСтройИнвест» - Кубань. – У будущих жителей в шаговой доступности будет все необходимое – детские сады и школа, спортивные площадки и просторные аллеи. Это один из первых домов в Краснодаре, квартиру в котором можно будет купить с использованием эскроу-счетов, то есть со 100-% защитой вложений дольщиков».

«ЮгСтройИнвест» создает в «Губернском» все условия для комфортной жизни. За такой подход компания не раз была удостоена региональных и федеральных наград. Успешный опыт строительства микрорайонов ЮСИ применяет в Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Группа компаний уверенно входит в пятерку лучших застройщиков страны. За 16 лет работы ввела в эксплуатацию более 3,2 миллионов квадратных метров жилья, возвела 10 детских садов и две школы. А уже этим летом в Краснодаре будет сдан еще один детский сад на 300 мест с ясельными группами.

ИСТОЧНИК KP.RU