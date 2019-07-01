СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-01T11:54:34+03:00

В Туапсинском районе житель Самарской области задушил соседа по гостиничному номеру Фото: Архив "КП"

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В Туапсинском районе утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Самарской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

- Вечером 20 апреля в селе Агой Туапсинского района потерпевший выпивал алкоголь с 69-летним жителем Самары в комнате гостиницы. Вскоре между ними на почве личной неприязни произошел конфликт.

Обвиняемый взял с кровати простыню и обвязав ее вокруг шеи потерпевшего, задушил его, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Санкция ч.1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы до 2 лет либо без такового.

Уголовное дело направлено прокурором в Туапсинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU