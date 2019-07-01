В горах Сочи туристка получила травму ноги

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-01T11:47:01+03:00

Спасатели на носилках спустили ее по горным тропам

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В Сочи 28 июня помощь понадобилась 63-летней туристке из Нижнего Тагила.

- Женщина в составе туристической группы из 12 человек спускалась с горы Фишт в село Бабук-Аул. В районе поляны Холодный Родник путешественница получила травму ноги и не смогла двигаться дальше, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Ей вызвали спасателей. На место происшествия прибыли 6 сотрудников Сочинского отряда «Кубань-СПАС». Они оказали пострадавшей первую помощь и на носилках по горным тропам транспортировали к служебному автомобилю. Спасательную операцию осложнял сильный ливень, но все прошло удачно.

В селе Солох-Аул туристку передали сотрудникам скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU