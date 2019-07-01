Орлята учатся сохранять и приумножать лесное богатство страны

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-01T11:50:19+03:00

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В проекте участвует 200 детей 11–16 лет из разных регионов страны, все они призёры и победители всероссийских конкурсов «Подрост» и «Лучшее школьное лесничество».

Главным образовательным пространством смены станут эко-лаборатории, где ребята узнают о болезнях леса, его вредителях и о том, как бороться с ними, научатся пользоваться инструментами фитопатолога (специалиста по заболеваниям растений), узнают геоботанические свойства насаждений «Орлёнка», научатся определять возраст деревьев, их количество и объём.

«Леса России – уникальная система, важнейший экономический, экологический и политический ресурс. Они служат каркасом природных территорий, играют важнейшую роль в регулировании глобальных процессов окружающей природной среды, сохранения климата, водных ресурсов, биологического разнообразия планеты. Наши дети должны понимать это, со знанием дела прикладывать усилия для сохранения и приумножения природного богатства России», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Кроме занятий в лабораториях, ребята займутся туристской деятельностью. В походе, они соберут образцы природных материалов для исследований, пройдут курс начальной туристской подготовки, научатся правилам поведения в лесу, обустройству бивуака, разведению костров и приготовлению еды в природных условиях.

Важным этапом обучения станут мастер-классы по тушению лесных пожаров от специалистов ФБУ «Авиалесохрана», в ходе которых каждый орлёнок сможет попробовать себя в роли борца с огнём.

Финалом программы станет Экологический фестиваль, где ребята презентуют результаты своей работы в форме концертных номеров и театрализованных представлений.

ИСТОЧНИК KP.RU